İzmit\'te İşçi Servisi Kaza Yaptı: 1 Yaralı

Murat Kurum'dan İmamoğlu'na tepki: Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global'e konuk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, İmamoğlu'nun kent lokantalarını marifetmiş gibi anlattığını belirterek, kendi belediyelerinin de benzer hizmetleri sunduğunu söyledi. Ayrıca Kurum, İmamoğlu'nun ücretsiz yemek dağıtımını marifet gibi anlattığını ve kendilerinin ise ihtiyaca koşan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.