İzmit'te Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İzmit'te Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

İzmit\'te Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada, yol ayrımındaki bariyer otomobilin ön camından girip arka koltuğuna kadar ilerledi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.04.2024 17:24
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada yol ayrımındaki bariyer otomobilin ön camından girip arka koltuğuna kadar ilerledi. Feci kazada bir kişi öldü.

Olay, Kuruçeşme Fatih Mahallesi D-100 kara yolu geçişi İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Kaya idaresindeki 61 AAJ 582 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımındaki bariyere saplandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön camından giren bariyer sağ arka koltuğa kadar ilerledi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle Onur Kaya sıkıştığı otomobilden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Onur Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme polisinin kaza yerindeki çalışmasının ardından Onur Kaya'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sebebiyle D-100 Karayolunun İstanbul istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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