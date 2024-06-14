İzmit'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı. Kazada araç ortadan yamulurken sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu hastaneye kaldırılırken, sürücünün cesedi morga gönderildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

14.06.2024 07:25
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazanın şiddetiyle araç ortadan yamulurken, sürücü hayatını kaybetti, yolcu ise yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 DM 754 plakalı Hyundai marka otomobil, önce kaldırıma ardından aydınlatma direğine çarptı. Otomobil çapmanın etkisi ile ortadan yamulurken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan yolcu M.Ş.'yi (24) ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde araçta sıkışan sürücü Gül Ç.'nin ise hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince ceset araçtan çıkarılırken Gül Ç.'nin naaşı morga kaldırıldı.

Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, Yolcu Yaralandı - Son Dakika

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