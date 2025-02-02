İzmit\'te Kontrolden Çıkan Araç Kazası

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin önündeki araca çarptığı kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Halkevi mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. 16 APA 373 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak aynı istikamete giden 43 ZC 293 plakalı Toyota marka otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 1 çocuk hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı çocuk hastaneye sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KOCAELİ