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İzmit'te Kumar Oynatılan İş Yerine Operasyon: İş Yeri Sahibi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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İzmit'te Kumar Oynatılan İş Yerine Operasyon: İş Yeri Sahibi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

İzmit\'te Kumar Oynatılan İş Yerine Operasyon: İş Yeri Sahibi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kumar oynatılan bir iş yerine baskın düzenlendi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatılırken, kumar oynayan 3 şahsa toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kumar oynanan 5 bin 600 TL paraya da el konuldu.

02.02.2024 15:51
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kumar oynatılan iş yerinde arama yapıldı. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı, kumar oynayan 3 şahsa ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri İzmit'te umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yaptığı denetim sırasında, A.K. isimli şahsın iş yerinde kumar oynatıldığını tespit etti. A.K. hakkında adli işlem yapan polis ekipleri, kumar oynanan 5 bin 600 TL paraya el koydu. Kumar oynayan 3 şaha ise toplamda 19 bin 275 TL para cezası kesildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: İzmit'te Kumar Oynatılan İş Yerine Operasyon: İş Yeri Sahibi Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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