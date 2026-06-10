Mutfak tavanından sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye adildi - Son Dakika
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Mutfak tavanından sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye adildi

Mutfak tavanından sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye adildi
10.06.2026 01:08  Güncelleme: 01:11
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı bir evin mutfak tavanından sıva düştü. Yemek hazırlayan aile, o sırada mutfakta olmadığı için faciadan kurtuldu. Ekiplerin incelemesinin ardından aile belediyeye ait misafirhaneye yerleştirildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı evde mutfak tavanından sıva düşmesi paniğe neden oldu. Yemek hazırlayan aile, olay sırasında mutfakta bulunmamaları sayesinde faciadan son anda kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerce yapılan inceleme sonrası aile belediyeye ait misafirhaneye yerleştirildi.

Olay, Orhan Mahallesi Sadettin Yalım Caddesi'nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin birinci katının mutfak tavanından sıva düştü. Yemek yapan aile şans eseri mutfakta olmaması faciayı önledi. Durumu fark eden 5 kişilik aile, hemen dışarı kaçarak ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridine aldı. Yapılan incelemeler sonrasında alt ev üst katta yaşayan 5 kişilik aile, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin misafirhanesine götürüldü. Ailede bulunan kişinin tekerlekli sandalyede olduğu da görüldü.

Yaşananları anlatan ev sahibi Armağan Orman, "Mutfakta yemek pişiyordu, biz de içeride oturuyorduk. Birden bir gürültü oldu. Allah'tan kimse mutfakta yoktu" dedi.

Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mutfak tavanından sıva düştü: 5 kişilik aile tahliye adildi - Son Dakika

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