İzmit'te otomobil bariyerlere çarptı: Yaralı var

3.Sayfa

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce bariyerlere, ardından minibüs ve kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, araçlar hasar aldı.

Kaza, İzmit ilçesi Körfez Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. idaresindeki 41 F 1681 Opel marka otomobil bariyerlere çarptı. Yastıklı bariyerlerden seken otomobil, K.Ö. idaresindeki 41 ANJ 523 Volkswagen minibüse, ardından D.A. yönetimindeki 41 PV 572 plakalı kamyonete çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ş.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle araçlar hasar alırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ