İzmit\'te Park Halindeki Araç Yanarak Söndü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Körfez Mahallesi Berk Sokak'ta meydana geldi. 41 AOA 660 plakalı Opel marka otomobil, sokakta park halinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Motor kısmından çıkan alevleri gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ