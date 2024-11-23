İzmit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

İzmit\'te Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Olay araştırılıyor.

23.11.2024 09:47
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı, araçlarda ise hasar oluştu.

Kaza, saat 07.00 sıralarında İzmit ilçesi Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ile Adnan Menderes Bulvarı kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A.İ. idaresinde bulunan 34 KMS 499 plakalı ticari araç ile E.B. yönetiminde olan 41 FM 136 plakalı Hyundai marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile E.B. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık e polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelene sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda da maddi hasar oluşurken polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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