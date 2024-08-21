İznik\'te minibüs tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Bursa'nın İznik ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İznik ilçesi Göllüce Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 EN 0262 plakalı minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan tarlaya daldı. Ağaçlara çarparak durabilen minibüsü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA