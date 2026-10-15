Jandarma, Eyüpsultan Kemerburgaz\'da çatıda mahsur kalan vatandaşı botla kurtardı

Eyüpsultan Kemerburgaz'da dün akşam su basan villanın çatısında mahsur kalan vatandaş, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerince botla kurtarıldı.

Eyüpsultan Kemerburgaz'da yoğun yağıştan etkilenen alanlardan biri oldu. Su basan villanın çatısına çıkan vatandaşlar yardım istedi. Çatıda mahsur kalan vatandaşların yardımına Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma ekibi yetişti. Çatıdan indirilen vatandaş, bota alındı. Vatandaşların kurtarılma anı kameraya yansıdı.