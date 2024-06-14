Jandarma'nın kuruluşunun 185'inci yılı Burdur'da coşku ile kutlandı

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Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü etkinlikleri Burdur'da coşku ile kutlandı. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı timinin tüfekli hareketler gösterisi ve halk oyunu büyük ilgi gördü.

Burdur'da Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 185. yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Program devamında tarihçe ve kutlama mesajları okundu. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi.

Jandarma Genel Komutanlığı personelinin milletimizin teveccühüne layık olmak için azim ve kararlılıkla çalıştığını belirten İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder konuşmasında; "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatının Kuruluşunun 185. yıl dönümünü gururla kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içindeyiz. Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır." dedi.

Konuşmaların ardından şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri Jandarma Albay Mustafa Güder tarafından verildi. Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından Tüfekli hareketler ve halk oyunları gösterilerinin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ki program sona erdi.

Daha sonra Burdur Şehitliği'ne geçen protokol üyeleri ve Jandarma personeli tarafından şehitlik ziyareti gerçekleştirildi. Şehit kabirlerine karanfil bırakılmasının ardından Yasin-i Şerif okunması ve duralar edilmesinin ardından sona erdi.

Jandarma'nın kuruluşunun 185'inci yıl etkinlikleri Atatürk Caddesi'nde motorlu ve yaya jandarma ekiplerinin kortej geçişi ile son bulacak - BURDUR