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Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek "KADES" uygulamasını tanıttı. - Son Dakika
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Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek "KADES" uygulamasını tanıttı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, 6 ilkokulda 277 öğrenci, 35 öğretmen ve 123 veliye 'Mahremiyet' konusunda eğitim verildi. Ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı ve broşürler dağıtıldı.

Jandarma personelleri Ağrı\'da okulları ziyaret ederek "KADES" uygulamasını tanıttı.
20.12.2023 - 09:39,
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Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek "KADES" uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği personelince Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte, Ağrı ili genelinde 1 Kasım 2023 - 13 Aralık 2023 tarihleri arasında 6 İlkokulda 277 öğrenci, 35 öğretmen ve 123 veli olmak üzere, toplam 435 kişinin katılımı ile 'Mahremiyet' konusunda eğitim verdi. Ayrıca KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. - AĞRI

Kaynak: İHA
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, KADES, Ağrı, Güvenlik, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek 'KADES' uygulamasını tanıttı. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jandarma personelleri Ağrı'da okulları ziyaret ederek "KADES" uygulamasını tanıttı. - Son Dakika
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