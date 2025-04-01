Jandarma ve Kız Arkadaşı Sahilde Ölü Bulundu

Jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu

HATAY – Hatay'da görev yapan jandarma personeli ile kız arkadaşı sahilde ölü bulundu.

Olay, Dörtyol ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde bulunan sahil mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, Payas İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Ersin Tozan, ile kız arkadaşı olan Betül Avan sahil kenarında ölü bulundu. Sahildeki vatandaşların durumu fark etmesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulans ekipleri, jandarma görevlisi Tozan ile kız arkadaşı Avan'ın cansız bedenini alarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.