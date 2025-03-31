Jandarmadan Yaşlılara Bayram Ziyareti

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yaşlı vatandaşları ziyaret ederek gönüllerini kazandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ve Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Sultanhisar ilçesinde bulunan Yaşlı Bakım Merkezinde kalan kültürümüzü ve değerlerimizi nesilden nesile aktaran aile büyükleri Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret edildi. Ziyaret esnasında ekipler toplumun hafızası olan yaşlılara her alanda sahip çıkıp değer verdikleri kendilerine iletilierek, bayramları kutlandı. - AYDIN