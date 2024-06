3.Sayfa

Jandarmanın 185. kuruluş yıldönümü Ağrı'da kutlandı

AĞRI - Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ağrı'da bir dizi etkinlik düzenlendi.

Ağrı'da, Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıldönümü nedeniyle Kültür ve Kongre Merkezinde program düzenlendi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, jandarma personellerinin şiir dinletisi ve müzik korosu gösterisi, komandoların zeybek oyunu sergilemesi ile devam etti. Büyük coşkuyla sergilenen etkinlikler katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Programda konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, "her koşulda milletimizin yanında olan, kahramanlığın, vatan sevgisinin, fedakarlığın simgesi Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor; vatanımız uğruna şehadet şerbetini içen Aziz Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Terörle mücadeleden düzensiz göçle mücadeleye, asayişten trafik güvenliğine kadar birçok alanda, vatan topraklarımızın her bir karışında gece gündüz demeden fedakarca vazife yürüten, üstlendiği önemli görevleriyüksek vazife şuuru ile yerine getiren, devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Jandarma Teşkilatımız, vatandaşlarımızın huzur ve refahının sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Jandarma Teşkilatımız; eğitimli personeliyle, çağın gereklerine uygun teknolojik donanımıyla, disipliniyle, vatan sevgisi ve üstün vazife bilinciyle görev ve sorumluluklarını yerine getirirken, insan odaklı bir anlayışla halkımız ile devletimiz arasında önemli bir köprü, gösterdiği başarılar ile de her daim aziz milletimize güven kaynağı olmuştur. Teşkilatımızın her türlü şartta yürüttüğü bu onurlu görevi, şanlı geçmişinde olduğu gibi bugün de, yarın da aynı kararlılıkla layıkıyla yerine getirmeye devam edeceğine, her alanda ulaşmış olduğu başarı çizgisini ve azmini, üstün vazife bilinci ve hizmet anlayışı ile daha da yükseklere çıkaracağına inancım tamdır" ifadelerime yer verdi.

Milletin güven ve sevgi bağını daha da güçlendirme gayretinde olduğunu söyleyen Tuğgeneral Hüsamettin Erol ise, "Başarılarla dolu 185 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bu güne kadar, milletimizin engin sevgi ve güvenine mahzar olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız" dedi.