Japonya'da Deniz Simidi ile Yüzen Çinli Turist Akıntıya Kapılarak Kayboldu - Son Dakika
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Japonya'da Deniz Simidi ile Yüzen Çinli Turist Akıntıya Kapılarak Kayboldu

Japonya\'da Deniz Simidi ile Yüzen Çinli Turist Akıntıya Kapılarak Kayboldu

Japonya'da deniz simidi ile yüzerken akıntıya kapılan bir Çinli turist, 36 saat sonra 80 kilometre uzakta bulunarak kurtarıldı. Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, kaybolan turistin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşanan olayın ardından Çin Büyükelçiliği, vatandaşlarına deniz kazalarında dikkatli olma çağrısı yaptı.

11.07.2024 10:08
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Japonya'da deniz simidi ile yüzerken akıntıya kapılarak kaybolan Çinli bir turistin 36 saat sonra 80 kilometre uzakta bulunarak kurtarıldığı açıklandı.

Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden (JCG) yapılan açıklamada, pazartesi günü yerel saatle 19.30 sıralarında Shizuoka eyaletindeki Shirahama Ohama plajından denize giren bir kişinin kaybolduğu, ekiplerin havadan ve denizden arama çalışması başlattığı belirtildi. Kaybolan 21 yaşındaki Çinli kadın turistin 36 saat süren arama operasyonunun ardından kaybolduğu noktaya 80 kilometre mesafede, Chiba eyaleti açıklarında halsiz bir şekilde bulunduğu aktarıldı. Helikopterle kurtarılan turistin sıvı kaybı yaşadığı, ancak sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Japonya'daki Çin Büyükelçiliği yaşanan olayın ardından ülkede ikamet eden vatandaşlarına yönelik bir uyarı yayınlayarak deniz kazalarında karşı dikkatli olma çağrısı yaptı. - TOKYO

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da Deniz Simidi ile Yüzen Çinli Turist Akıntıya Kapılarak Kayboldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da Deniz Simidi ile Yüzen Çinli Turist Akıntıya Kapılarak Kayboldu - Son Dakika
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