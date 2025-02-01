Jeju'da Balıkçı Teknesi Facia - Son Dakika
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Jeju'da Balıkçı Teknesi Facia

Jeju\'da Balıkçı Teknesi Facia

Güney Kore'de iki balıkçı teknesi battı, bir kişi öldü, 3 kayıp için arama devam ediyor.

01.02.2025 09:37
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Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri, 15 mürettebatı taşıyan iki balıkçı teknesinin Jeju Adası açıklarında karaya oturduğunu açıkladı. Kurtarılan 12 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği belirtilirken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında facia yaşandı. Güney Kore Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nden edinilen bilgilere göre bölgede seyreden 2 balıkçı teknesi yerel saat ile 09.24'te kötü hava şartları nedeniyle karaya oturdu. 7 mürettebatlı 32 tonluk tekne ile 8 mürettebatlı 29 tonluk teknede bulunan toplam 15 kişiden 12'sinin kurtarıldığı belirtildi. 32 tonluk teknenin 50'li yaşlardaki kaptanının hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği bildirildi. Kurtarılan diğer mürettebatın hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklanırken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Her iki teknenin kaptanının Güney Koreli olduğu, mürettebat üyelerinin ise Vietnam ve Endonezyalı yabancılardan oluştuğu kaydedildi. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Jeju'da Balıkçı Teknesi Facia - Son Dakika

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