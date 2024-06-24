Jet ski kazasında hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı - Son Dakika
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Jet ski kazasında hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

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Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. Kübra Özdemir, 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çekmiş ve paylaşmıştı. Kazanın ardından yapılan arama çalışmaları sonucunda Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Sosyal medya paylaşımları ve paylaştığı şarkı sevenlerini hüzünlendirdi.

24.06.2024 10:15
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Video çektiği göl jet ski kazasında kendisine mezar oldu

Jet ski kazasında hayatını kaybeden kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

BURSA - Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiden düşüp hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan gölün yanında video çeken genç sevenlerini hüzünlendirdi.

Bursa'nın İznik Gölünde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jet skiye binmek istedi. Bindikleri jet skiyle birlikte tur atmaya başlayan 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi.

İhbar üzerine cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kübra Özdemir'den geriye kalan sosyal medya paylaşımları ise yürekleri dağladı. 1 hafta önce kendisine mezar olan göl kenarında video çeken Özdemir, paylaştığı şarkıyla da sevenlerini hüzünlendirdi.

Jet ski kazasında hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, İznik Gölü, Bursa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Jet ski kazasında hayatını kaybeden genç kızın sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı - Son Dakika

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