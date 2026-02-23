Hindistan\'da 7 kişiyi taşıyan ambulans uçak düştü

Hindistan'ın Jharkhand eyaletinde yer alan Ranchi kentinde içerisinde 7 kişinin bulunduğu ambulans uçak düştü.

ÖNCE ROTA DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİNDE BULUNDU SONRA RADARDAN KAYBOLDU

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), Redbird Havayolları tarafından kullanılan Beechcraft C90 tipi uçağın olumsuz hava şartları nedeniyle rota değişikliği talebinde bulunmak üzere yerel saatle 19.11'de talepte bulunduğunu, ardından uçakla iletişimin kesildiğini ve radardan kaybolduğunu aktardı.

7 KİŞİYİ TAŞIYORDU

DGCA, arama ve kurtarma ekibinin olay yerine ulaştığını ve Uçak Kazaları Araştırma Bürosu'nun soruşturma için görevlendirildiğini açıkladı. Uçağın içerisinde 7 kişinin bulunduğu belirtilirken, kazadaki ölü ve yaralı sayısı ise henüz açıklanmadı.