JÖAK SAK ve Adana SAK Timleri Adana'da ilke imza attı - Son Dakika
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JÖAK SAK ve Adana SAK Timleri Adana'da ilke imza attı

Adana'da düşen helikopterin enkazını JÖAK SAK ve Adana SAK timleri, yerli ve milli teknoloji kullanarak bir ilke imza atıp çıkardı.

11.08.2024 16:21
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JÖAK SAK ve Adana SAK Timleri Adana'da ilke imza attı

ADANA - Adana'da düşen helikopterin enkazını Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı JÖAK SAK ve Adana SAK timleri, yerli ve milli teknoloji kullanarak bir ilke imza atıp çıkardı.

Adana'nın Kozan ilçesinde Rus menşeili "Mİ 8" tipi helikopter geçtiğimiz günlerde orman yangınına müdahale ettikten sonra baraj gölünden su alırken düştü. Gökdere Barajı'na düşen helikopterdeki Rus mürettebat kurtarıldı. Göle gömülen helikopteri çıkarmak için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Bölüğü'nden 10 personel, Adana Sualtı Arama Kurtarma ve Adana Jandarma Arama Kurtarma Timlerinden 10 personel, toplamda 20 kişilik arama kurtarma personeli ile çalışma başlattı.

Jandarma Genel Komutanlığı envanterindeki yerli ve milli teknoloji son sistem cihazlar ile dünyanın seçkin timleri olarak bilinen, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma timi 40 metre derinlikte yalnızca 20 santimetre görüş ile karanlık suya dalış yaparak tonlarca ağırlıktaki helikopteri yüzeye çıkarmak için 12 kaldırma balonu bağlayarak bir ilki başardı. Suyun altında 40 metre derinlikte maksimum 8-10 dakika kalabilen dalgıçlar, kırıma uğrayan helikopter ile kaldırma balonlarını sıfır hata ile buluşturarak 5 gün süren çalışma sonucunda helikopteri su yüzeyine çıkarmayı başardı.

Görüşü olmayan iç sular Jandarma'yı engelleyemedi

Sualtında ters duran helikopterin 40 metre derinlikteki ilk bağlantılarını her dalışta 6 dakika içinde yapan tim, kaldırma balonlarının bağlantılarını başarıyla tamamladıkları helikopteri önce 20 metreye çıkarmayı başardı. Daha sonra toplamda 12 kaldırma balonu ile su altında 5 gün boyunca saniyelerle yarışan tim, görüşün olmadığı suda yalnızca 6 dakika içerisinde helikopter ve kaldırma balonlarının bağlantısını yaparak helikopteri 4 metre derinliğe kadar çıkardı ve 4,5 kilometre boyunca Jandarma su üstü botlar vasıtası ile 200 tonluk vincin bulunduğu alana getirdi.

Seçkin personel, modern tesisat özel eğitimli örnek tim "JÖAK SAK"

Adana'da düşen helikopteri çıkaran JÖAK SAK timi Adana'da 40 metre derinliğindeki barajda ilki başarırken 15 Mart 2023 Urfa'da meydana gelen selde kaybolan tırı çıkarma, İzmir Tahtalı Barajı'na düşen yangın helikopterini çıkarma, Muğla Milas'ta gerçekleşen yangın söndürme uçağını çıkarmayı da yapmıştı. Dünya'da yaşanan afetlerde de ülkemizi temsilen katılan ve başarılı arama kurtarma operasyonu ile dünya basınında da yer alan Tim, Libya'da yaşanan sel felaketinde de etkin görev aldı.

"Sualtında yerli ve milli gözler"

Adana'daki helikopter enkazını arama çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde yer alan yerli ve milli su altı arama robotu ile timler sualtındaki kaza kırıma uğramış helikopterin ilk keşiflerini yaparak dalış öncesi teknik verilerini hazırladı.

Su altındaki saniyelerle yarış öncesi son teknoloji ekipman desteği ile operasyonlarını gerçekleştiren tim, sualtında helikopterin bulunduğu konumun tespiti için son teknoloji olan Side Scan Sonar cihazı ile de operasyon öncesi verilerini hazırladı.

"Teknofest Adana'da SAK Timler yerini alacak"

Bu yıl Adana'da düzenlenecek olan Teknofest'e de katılım sağlayacak olan Tim, yerli ve milli son teknoloji ekipmanları ve özel eğitimli seçkin personeli ile ülkemiz başta olmak üzere dünya geneli imza attıkları arama kurtarma çalışmalarındaki başarılarını da aktaracak.

Kaynak: İHA

Helikopter, Adana, Güvenlik, Acil Durum, 3.Sayfa, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa JÖAK SAK ve Adana SAK Timleri Adana'da ilke imza attı - Son Dakika

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