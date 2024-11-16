Kaçan Tırlar 30 Kilometre Sonra Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kaçan Tırlar 30 Kilometre Sonra Yakalandı

Konya'da polis dur ihtarına uymayan iki tır sürücüsü 30 kilometre kaçtı, ardından yakalandı.

16.11.2024 21:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tehlikeli hareket yaparak seyreden tırlar, polisten 30 kilometre kaçtı

KONYA - Konya'da tehlikeli hareketler yaparak seyrettikleri ihbarı üzerine polis ekiplerinin takibe aldığı 2 tır sürücüsü, dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık 30 kilometre kaçan sürücüler yakalandı.

Olay, saat 17.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Aslım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya Karapınar yolundan Konya istikametine seyir halinde olan 42 FEP 76 ile 42 BT 677 plakalı 2 tırın tehlikeli hareketler yaparak seyir halinde olduğu ihbarı üzerine Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlara dur ihtarında bulundu. Kent merkezinden Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de karayolunda seyir halindeki araçları takibe aldı. İki tıra yapılan tüm uyarılara rağmen sürücüler kaçmaya devam etti. Sürücüler, Konya Karapınar yolundan Okyar Caddesi, Ünen Caddesi, Aslım Caddesinde 30 kilometre boyunca kaçtı. İki tır Aslım Caddesi üzerinde polis ekiplerince kontrollü olarak durduruldu. Çok sayıda polis ekibi de araçların durdurulduğu yere sevk edildi.

Polis ekiplerince sürücüler gözaltına alınarak, alkol kontrolü yapıldı. Daha sonra sürücüler M.P. ve K.P. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, her iki sürücünün ehliyetlerine el konuldu, araçlar ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Her iki sürücüye, dur ihtarına uymamak, trafikte tehlikeli seyretmek gibi suçlardan idari trafik cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, trafik, Polis, Konya, Ceza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaçan Tırlar 30 Kilometre Sonra Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:34 Çin’de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı Çin'de üniversite kampüsünde bıçaklı saldırı: 8 ölü, 17 yaralı
19:53 İzmir’de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş İzmir'de yangında can veren kardeşlerin annesi o gün hurda toplamaya gitmemiş
19:26 CHP lideri Özel’den teğmenler için ihraç talebine sert tepki CHP lideri Özel'den teğmenler için ihraç talebine sert tepki
18:21 Trump’ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir Trump'ın İran planı deşifre oldu, göreve gelir gelmez vereceği emir ortalığı karıştırabilir
15:47 Bakan Tekin’den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim Bakan Tekin'den müfredat eleştirilerine yanıt: Ne derseniz deyin devam edeceğim
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
09:18 Bakan Tekin’in tartışılan pozu Meclis gündeminde Bakan Tekin'in tartışılan pozu Meclis gündeminde
08:58 Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı Mike Tyson yeni rakibini ringde açıkladı
08:46 Tarihi maçı kazanan Jake Paul’dan maça damga vuran hareket Tarihi maçı kazanan Jake Paul'dan maça damga vuran hareket
08:34 Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson’a karşı galip geldi Jake Paul, 8 raundluk maçta Mike Tyson'a karşı galip geldi
07:56 Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü Mike Tyson - Jake Paul maçı öncesi skandal canlı yayın kazası, Tüm dünya çıplak vücudunu gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 22:04:13. #1.11#
SON DAKİKA: Kaçan Tırlar 30 Kilometre Sonra Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.