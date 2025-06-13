Kaçış Olmadı, Yük Sanayiye Döküldü

Polisten kaçamayacağı anlayınca fazla yükünü sanayini ortasına döktü

Taşıyabileceği yükten daha fazlasını yükleyen sürücüye 53 bin lira ceza

BİLECİK - Bilecik'te trafik polislerin şüphe üzerine durdurduğu hafriyat kamyonu sürücüsü kantara giderken, yükünü sanayini ortasına döktü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'te bir hafriyat firmasına ait 11 ACL 173 plakalı kamyonun fazla yük taşıyabileceğinden şüphelenerek, durdurdu. Kamyonda yüklü olan kumun fazla olmasından şüphelenen ekipleri aracı hemen kantara götürmek istedi. Polis aracı önce kamyon sürücüsü arakada giderken, İsmail B. aracını hemen Küçük Sanayi Sitesi içine soktu. Polisler gelene kadar yükünü sanayiye boşaltan sürücüye trafik ekipleri toplamda 53 bin, zabıta ekipleri ise 5 bin TL Kabahatler Kanununa göre ceza yazdı. Boşalttığı kumu tekrar araca yükleten kamyon sürücü İsmail B.'nin ehliyetine ceza puanının 100'ü doldurması sebebiyle el konuldu.