Kaçkar'da Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kaçkar'da Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Operasyonu

Kaçkar\'da Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Operasyonu
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası Kaçkar Dağı'nda yönünü kaybeden 22 yaşındaki İngiliz turist Dan Mammsdroller için AFAD ve jandarma ekipleri kurtarma çalışması başlattı. Turistle iletişim kuruldu ve bölgeye 13 personel ile 3 araç sevk edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, kaynolan İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde, 3 bin 100 metre irtifada 22 yaşındaki İngiliz vatandaşı Dan Mammsdroller yönünü kaybetti. Turistle 112 acil çağrı merkezi vasıtası ile telefon irtibatı kurulmasının ardından güvenli şekilde en yakın yerleşim yerine tahliyesi sağlansı ve bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Konumuna ulaşılan Dan Mammsdroller'in Avusor Yaylası'na güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla AFAD'dan 8 personel ve 2 araç, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma Timinden (JAK) ise 5 personel ve 1 araç olmak üzere toplam 13 personel ve 3 araç görevlendirildi.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Çamlıhemşin, Acil Durum, 3. Sayfa, turist, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçkar'da Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı Hesaplar değişebilir Milyonları ilgilendiren emeklilik kararı! Hesaplar değişebilir
Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda Gemi faciasında ailesi için kendini feda etti! Kahraman jandarma uzman çavuşa acı veda
İBB AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat İBB AKOM'dan İstanbul için sağanak uyarısı: Cuma gününe dikkat
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi Bombalar susmuyor: Ölü sayısı yükseldi
Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti Pompalı tüfekle oynarken kendisini vuran minik çocuk hayatını kaybetti

10:12
Ünlü sunucu fena yakalandı Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
Ünlü sunucu fena yakalandı! Yayına iç çamaşırıyla çıkmış
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
09:29
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
Silivri açıklarındaki kazayla ilgili ALSU gemisindeki 9 kişi için soruşturma başlatıldı
09:13
UEFA’dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi’ye soruşturma
UEFA'dan Fenerbahçe, Greenwood ve Guendouzi'ye soruşturma
08:51
Orta Doğu’da savaş büyüyor İran, Kuveyt’i füze ve İHA’larla vurdu
Orta Doğu'da savaş büyüyor! İran, Kuveyt'i füze ve İHA'larla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 10:15:42. #7.12#
SON DAKİKA: Kaçkar'da Kaybolan İngiliz Turist İçin Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement