Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor

Geniş Video İzle

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından, kadavra köpekleri ormanda Berzeg'e ait başka izler arıyor. Bulunan kemikler ise ileri teşhis için İstanbul'a gönderildi. Kemiklerin DNA örnekleri, Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'in kan örnekleriyle karşılaştırılacak.

25.04.2024 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor

Kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemikler ileri teşhis için İstanbul'a gönderildi

İngiltere'den gelen Berzeg'in kızının DNA'sı olayı çözecek

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde kayıp Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu iddia edilen kemiklerin bulunmasının ardından yürütülen çalışmalar bugün de sürüyor. Kadavra köpekleri ormanda Berzeg'e ait başka izler ararken, ünlü ekonomiste ait olduğu düşünülen dere yatağında bulunan kemikler ise ileri teşhis için İstanbul Adli Tıb Kurumu'na gönderildi.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki dere yatağında bulunan kemik parçalarının Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olma ihtimali üzerinde yoğunlaşan ekipler, bölgede Berzeg'e ait başka izler bulabilmek için arama çalışmalarına devam ediyor. Armutlu Mahallesi Fındıklıderesi mevkii ile Turplu ve Gelgeç Mahallesi'nde arama çalışmalarını sürdüren ekipler tarafından iz bulma ve kadavra köpekleri ile ormanlık alan didik didik aranıyor. Çalışmalarda son olarak Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu. Detaylı inceleme için bulunan kemik parçaları ve diğer materyaller, İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne, oradan da ileri teşhis için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kızının DNA'sı olayı çözecek

Dere yatağında bulunan kemiklerden alınan DNA örnekleri, ünlü Ekonomist Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşadığı öğrenilen kızı Nisa Berzeg'ten alınacak DNA örnekleri ile karşılaştırılacak. Dün öğle saatlerinde Türkiye'ye gelen Nisa Berzeg, DNA eşleşmesi için kan örnekleri verdi. Öte yandan Berzeg'in diğer kızı Sibel Berzeg'in de Amerika'da yaşadığı ve haberi alır almaz Türkiye'ye gelmek için yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Korhan Berzeg, Balıkesir, İstanbul, Ekonomi, Gönen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
12:47 Gazze’de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı Gazze'de katliam devam ederken Hamas, silah bırakmak için şartlarını açıkladı
11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
12:23 Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren futbolcu gittiği takımda da aynı
12:22 Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor Türkiye ve Irak Arasında Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi Kurulması İçin Müzakereler Sürüyor
11:54 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini Volkan Bayarslan yönetecek
11:45 Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü Cezaevinde açlık grevine başlayan Nihal Candan, 37 kiloya düştü
11:42 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı 23 Nisan gösterileri sırasında öğretmene veli saldırısı
11:29 Kayıp Korhan Berzeg’den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor Kayıp Korhan Berzeg'den yeni bir iz bulmak için aramalar sürüyor
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 13:24:45. #1.11#
SON DAKİKA: Kadavra köpekleri ormanda Korhan Berzeg'e ait iz arıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement