 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kadıköy D100 Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Kadıköy D100 Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kadıköy D100 Karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D100 Karayolu üzerinde trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kadıköy D100 Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı
22.01.2024 - 05:39,
Abone Ol

Kadıköy D100 Karayolunda seyir halindeki otomobilin kontrolden çıkarak bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Olay saat 04.00 sularında D100 Karayolu Kadıköy Dumlupınar Mevkii Ankara istikametinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi önünde meydana geldi. İddiaya göre O.A. yönetimindeki 34 FUP 514 plakalı otomobil seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu otomobildekilerden 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaralılar sıkıştıkları yerden çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldılar.

Kaza nedeniyle D100 Karayolu üzerine trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması sonucu D100 Karayolu Ankara istikametinde trafik akışı yeniden normale döndü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

D-100 Karayolu, Kadıköy, Ankara, Olay, İtfaiye, Hastane, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy D100 Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika


09:14
Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06
Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51
Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34
Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20
Samsun'da 'Çengel-6' operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13
Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11
Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24
İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı

Son Dakika
09:14 Rıdvan Dilmen: Okan Buruk bir gün A Milli Takım teknik direktörü olacak
09:06 Güzel oyuncu Müge Boz, ikinci kez anne oluyor
08:51 Türkiye, Tel Aviv'e ekonomik yaptırıma hazırlanıyor
08:34 Abdullah Avcı'ya gazeteciden sürpriz çıkış: Adamlar bize plakayı taktı
08:20 Samsun'da "Çengel-6" operasyonu! 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi
08:13 Gökhan Göz ve Bircan Bali yeni bir aşka yelken açtı
08:11 Visca, Süper Lig'de en çok asist yapan futbolcu oldu! Alex'ten tebrik geldi
07:24 İstanbul Boğazı'nda can pazarı! Vapurdan düşen şahsı, denize atlayan midyeci kurtardı
05:25 Gaziantep'te Market İşletmecisi Eniştesi Tarafından Öldürüldü
03:42 Zonguldak'ta göçükteki madencilere 11 saat sonra ulaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2024 09:26:29. #1.13#
SON DAKİKA: Kadıköy D100 Karayolunda Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement