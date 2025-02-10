Kadıköy'de Bulunan Ceset Vedat Can'a Ait

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Kadıköy Sahili'nde bulunan cesedin Vedat Can'a ait olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Kadıköy Sahili'nde bulunan erkek cesedinin Sarıyer'de kaybolan Vedat Can'a ait olduğu kesinleşti. Adli Tıp Kurumunda yapılan teste DNA'nın aile bireyleriyle uyuştuğu ortaya çıktı.

İstanbul Kadıköy Sahili'nde dün öğle saatlerinde denizde hareketsiz duran bir kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu hemen polis ekiplerine bildirmiş ve ihbar üzerine olay yerine gelen Deniz Polisi ve cesedi tekneye alarak karaya çıkarmıştı. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan cesedin, Sarıyer'de 23 Kasım 2024'te denize düşerek kaybolan iki kardeşten Vedat Can'a ait olduğu düşünülmüştü.

DNA örnekleri aile üyeleriyle uyuştu

Can'ın denize düştüğü anda üstünde bulunan kıyafetlerle, cesetteki kıyafetlerin aynı nitelikte olduğu belirlenmesinin üzerine aile bireylerinden test için DNA örneği alındı. Yapılan test sonucunda DNA'nın örnek veren aile üyeleriyle uyuştuğu ortaya çıktı.

Cesedin Vedat Can'a ait olduğu kesinleşmesinin ardından aile bireyleri cenazeyi alarak, defnetmek üzere Diyarbakır'a götürdü.