Kadıköy'de Çöp Kamyonu Kazası: 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadıköy'de Çöp Kamyonu Kazası: 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kadıköy\'de Çöp Kamyonu Kazası: 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de geri geri giden çöp kamyonu, 82 yaşındaki I.Y.'nin ölümüne yol açtı. Şoför gözaltında.

17.03.2025 23:31
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Kadıköy'de geri geri gelen çöp kamyonunun altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Güleç Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, T.K.'nın kullandığı 34 FCV 646 plakalı çöp kamyonu geri geri gelirken sokakta yürüyen I.Y. (82) isimli kadını altına alarak ezdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay sonrası çöp kamyonunun şoförü gözaltına alınırken, I.Y.'nin cansız bedeni cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Çöp Kamyonu Kazası: 82 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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