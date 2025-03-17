Kadıköy'de Dur İhtarı İhlali: 29 Bin TL Ceza

Kadıköy'de polisin dur ihtarına uymadı, makas atarak kaçtı

İSTANBUL - Kadıköy'de makas atarak ilerleyen araç sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Makas atarak kaçmaya devam eden sürücü ile polis arasındaki kovalamaca kameraya yansırken, yakalanan sürücü hakkında 29 bin 850 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Bağdat caddesi üzerinde seyir halindeyken denetim yaptığı sırada trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan şahsı tespit etti. Araç sürücüsü M.A.'nın polisin 'dur' ihtarlarına uymayıp makas atarak kaçması üzerine polis ile şüpheli arasında bir süre kovalamaca yaşandı.

29 bin 850 TL ceza

Yaşanan kovalamacanın ardından durdurulan sürücü M.A. hakkında, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'dur ihtarına uymamak', 'makas atmak', 'yüksek sesli müzik', 'yakın takip', 'saygısızca araç kullanmak', 'kırmızı ışık ihlali', 'cam filmi' ve 'araç plakasını farklı bir yere takmak' maddelerinden toplamda 29 bin 850 TL trafik idari para cezası uygulandı. Şahsın sürücü belgesi 2 ay süreyle geçici olarak geri alınırken aracı trafikten men edildi.

Ayrıca, araç sürücüsü M.A. hakkında, 'Ulaşım araçlarını kişinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı.