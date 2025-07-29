Kadıköy'de Helikopter Destekli Asayiş Uygulaması

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş, özel harekat ve trafik ekiplerinin katılımıyla helikopter destekli geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulama, Kadıköy Kuşdili Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamaya, asayiş, özel harekat ve trafik ekipleri katıldı. Durdurulan araçlar ekipler tarafından tek tek aranırken, sürücülerin kimlikleri kontrol edildi. Trafik ekipleri ise araçların ruhsat ve sürücü belgeleri gibi evraklarını denetledi. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

Uygulama sırasında kuş uçurtulmazken, yapılan uygulamada toplamda 7 sürücüye eksik evrak ve kural ihlalleri nedeniyle 44 bin 657 lira cezai işlem uygulandı. Bir motosiklet ise trafikten men edildi. - İSTANBUL