Kadıköy\'de Huzur Uygulaması

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler beni gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı, sürücülerin ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edildi, sürücülerin GBT işlemi gerçekleştirdi. Denetime havadan helikopterle de destek verildi. - İSTANBUL