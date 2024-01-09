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Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanmaya başladı - Son Dakika
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Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanmaya başladı

Kadıköy'de bir inşaatta bulunan konteyner, bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı. İnşaat işçileri olaydan sağ kurtulurken, ölen veya yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanmaya başladı
09.01.2024 - 00:49,
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Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Olay, saat 00.00 sırlarında İstanbul Kadıköy ilçesi, Fenerbahçe Mahallesi, Gedikli Sokak üzerinde bir inşaatta yaşandı. İddiaya göre, inşaat işçilerinin kaldığı konteyner sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm konteynere sıçradı. Yangının büyüdüğünü gören inşaat işçileri dışarı kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de inşaat işçilerinin kaldığı konteyner yanmaya başladı - Son Dakika
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