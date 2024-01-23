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Kadıköy'de ışık ihlali yaptı, ekiplere direndi - Son Dakika
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Kadıköy'de ışık ihlali yaptı, ekiplere direndi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 Lira para cezası kesildi. Denetimler sırasında ışık ihlali yapan bir yaya, ceza yiyeceğini öğrenince polis ekiplerine direndi ve kimlik kontrolü sonrası 690 Lira idari para cezası kesildi.

Kadıköy\'de ışık ihlali yaptı, ekiplere direndi
23.01.2024 - 23:12,
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Kadıköy'de ışık ihlali yaptı, ekiplere direndi

İSTANBUL - Kadıköy'de kırmızı ışık ihlali yapan yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında ışıkta geçen yaya, ceza yemeyi kabul etmeyerek polis ekiplerine direndi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Rıhtım Caddesi üzerinde kırmızı ışıkta geçen yayalara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen 13 yayaya toplamda 8 bin 970 Lira para cezası kesildi. Yayalara uyarılarda bulunuldu.

Işıkta geçti ekiplere direndi

Denetimler sırasında ışık ışık ihlali yapan yaya, ceza yiyeceğini öğrenince polis ekiplerine direndi. Tüm çabalarına rağmen başarılı olamayan vatandaşa yapılan kimlik kontrolü sonrası 690 Lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA
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Kadıköy, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de ışık ihlali yaptı, ekiplere direndi - Son Dakika


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