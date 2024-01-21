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Kadıköy'de Yağışın Etkisiyle Dört Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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Kadıköy'de Yağışın Etkisiyle Dört Araç Kaza Yaptı

Kadıköy'de seyir halindeki dört otomobil yağışın da etkisiyle kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kadıköy\'de Yağışın Etkisiyle Dört Araç Kaza Yaptı
21.01.2024 - 07:54,
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Kadıköy'de seyir halindeki dört otomobil yağışın da etkisiyle kaza yaptı. Kazada dört kişi yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 05.00 sırlarında İstanbul Maltepe ilçesi, Küçükyalı mevkiinde D-100 Karayolu Pendik istikametinde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 AHT 982 plakalı refüje vuran otomobile yine seyir halinde arkadan gelen 06 GAP 16 plakalı otomobil çarptı. Kazanın ardından kazayı gören ve yağışın etkisiyle durmakta zorlanan sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen FIAT marka 34 MC 8693 ve yine FIAT marka 17 KL 117 plakalı araçlar kaza yapan araçlara çarpmamak için emniyet şeridine girip bariyerlere çarptı. Kazada araçlar kullanılamaz hale geldi. Yaşanılan olayda Haluk Ş. Hakan Y. Samet Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'de Yağışın Etkisiyle Dört Araç Kaza Yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de Yağışın Etkisiyle Dört Araç Kaza Yaptı - Son Dakika
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