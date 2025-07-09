Kadıköy'deki Tehdit Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki Tehdit Davasında Cezalar Açıklandı

Kadıköy\'deki Tehdit Davasında Cezalar Açıklandı
09.07.2025 19:26
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Mattia Minguzzi'nin ailesine tehdit gönderen sanıklara hapis cezası verildi. Çınar Diril 5 yıl 3 ay alırken, Barış Ayata 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Çınar Diril ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanırken, tarafların avukatları salonda hazır bulundu. Tutuksuz sanık Barış Ayata ile Minguzzi'nin ailesi ise duruşmaya katılmadı.

Minguzzi'nin ailesinin tehdit edildiği davada karar açıklandı

SANIĞIN BİLGİSAYAR İNCELEME RAPORLARI DAVA DOSYASINA EKLENDİ

Önceki celse de duruşmada, sanık Barış Ayata tahliye olmuş, bilirkişi tarafından hazırlanan rapor, dava dosyasına eklenmişti. Bugün görülen duruşmada, bilirkişi tarafından incelenen sanık Çınar Diril'e ait bilgisayar inceleme raporları dava dosyasına eklendi. Raporda, Çınar Diril'in tutuklu bulunduğu sırada bilgisayara format atıldığının tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca raporda, incelenen bilgisayarda aileye tehdit içerikli mesaj atılan numaranın kalıntılarının bilgisayarda bulunduğu fakat kaydın nasıl oluştuğunun tespit edilemediği bilgisi yer aldı.

"BELKİ BABAM ARAŞTIRMA YAPMAK İÇİN GİRMİŞTİR"

Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora ilişkin savunma yapan sanık Diril, "İddiaları kabul etmiyorum. Ben böyle kansız ve onursuzca bir şey yapmam. O mesajları ben atmadım, bilgisayara format atıldığından dahi haberim yoktur. Bu numaranın bilgisayarda çıkması mümkün değil. Bilgisayarımda şifre dahi yoktur. Ailem dışında kimse giremez. Belki babam araştırma yapmak için girmiştir" diye konuştu.

Minguzzi'nin ailesinin tehdit edildiği davada karar açıklandı

Beyanlara karşı söz verilen Çınar Diril'in babası Evren Diril, "Bilgisayara format atmadım. Oğlumun hapse girmesinden bu yana bilgisayarı ara sıra araştırma yapmak için kullandım" şeklinde konuştu.

"BEN OLAYI HABERLERDEN ÖĞRENDİM, MİNGUZZİ'NİN KATİLLERİNİ TANIMIYORUM"

Duruşmada, 'tanık' sıfatıyla dinlenen ve 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen Y.B.T., "Minguzzi ailesine tehdit mesajları atılan numarayı bilmiyorum. Bizim Çınar'la birlikte oyun sunucumuz var ve bu sunucuya müşteri hizmetleri sağlamak için açık hat almak istedik. Oyuncular direkt bize bağlandığında sorun oluyordu. Oyun nedeniyle bizi diğer oyuncular rahatsız ediyorlar. Alacağımız hat Türkiye numarasıydı. Tehdit mesajları atılan yurt dışı numaraları gibi değildi. Sonra Çınar hattı almaktan vazgeçti. Bana attığı parayı da ona geri attım. Çınar, Minguzzi ailesine böyle bir şey yapmaz. Tehdit mesajlarını Çınar atmamıştır. Ben olayı haberlerden öğrendim, Minguzzi'nin katillerini tanımıyorum. Çınar'la da bu konuyu hiç konuşmadım" diye konuştu.

5 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VE TAHLİYE KARARI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Çınar Diril'in 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından toplamda 5 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ve tahliyesine, tutuksuz sanık Barış Ayata'nın ise 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, Ayata'nın üzerine atılı 'tehdit' suçundan ise beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca iki sanığın da adli kontrol tedbirlerinin de devamına hükmetti.

Minguzzi'nin ailesinin tehdit edildiği davada karar açıklandı

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de B.B. ve U. B. isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayın ardından Barış Ayata'nın sosyal medya platformu üzerinden "B.B. kardeşimizdir" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Ayrıca iddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile bir grup oluşturarak organize şekilde müştekilerde korku oluştuğuna da yer verildi. Barış Ayata'nın sosyal medya hesabından aleni şekilde kamu düzeni açısından tehlike oluşturmak suretiyle övücü mahiyette söz paylaştığı iddianamede ifade edildi. İddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile birlikte müştekileri korkutma amacı ile tehdit olarak algılanabilecek şekilde paylaşım yaptığı da aktarıldı. Öte yandan iddianamede Çınar Diril'in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajları müştekilere yolladığı kaydedildi.

Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çınar Diril'in ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: İHA

Mattia Ahmet Minguzzi, Mahkeme, Kadıköy, 3-sayfa, Çınar, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kadıköy'deki Tehdit Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika

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