Kadıköy-Sabiha Metro Hattında İntihar Girişi
14.10.2025 22:26
Gülsuyu istasyonunda bir intihar girişimi nedeniyle metro seferleri durdu, yolcular raylarda yürüdü.

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında bir kişi intihar girişiminde bulundu. Seferlerin durması nedeniyle zor anlar yaşayan bazı yolcular, rayların üzerinde yürüyerek en yakın durağa ulaşabildi.

Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı Gülsuyu istasyonunda bir vatandaşın intihar girişiminde bulunması sebebiyle seferler yapılamadı. Seferlerin durması nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluşurken, bazı yolcular raylarda yürümek zorunda kaldı. Rayların üzerinde yürüyerek en yakın durağa ulaşabilen yolcular zor anlar yaşadı. Bir süre sonra seferler normale döndü.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattı Gülsuyu istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

