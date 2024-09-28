Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

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Kayseri'de 11 katlı bir apartmanın 3. katından önce park halindeki aracın üzerine düşen, ardından da beton zemine çakılan Gizem Aksu hayatını kaybetti.

28.09.2024 09:14  Güncelleme: 11:37
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki ikametten park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralanan kadın, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; hamile olduğu öğrenilen Gizem Aksu (26) iddiaya göre dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem Aksu, ardından da betona çakıldı.

3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Gizem Aksu, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.

3. kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti! Olay anı kamerada
Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Celal Özdemir:
    Rabbim rahmet eylesin,o karnındaki bebeğede rahmet eylesin İnşaAllah cennette kavuşurlar tekrardan 42 0 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    atılmış olmasın 25 1 Yanıtla
  • Görkem Gür:
    Yazikkk 16 0 Yanıtla
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