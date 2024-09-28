Hamile kadın 3. kattan düşerek hayatını kaybetti

3.Sayfa

Aracına yaptırdığı kaplamayı test etti, sonuç tam bir hüsran

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattaki ikametten park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralanan kadın, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İlçeye bağlı Battalgazi Mahallesi Kartal Bulvarı üzerinde bulunan 11 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda; hamile olduğu öğrenilen Gizem Aksu (26) iddiaya göre dengesini kaybederek 3. kattaki evlerinin mutfağının penceresinden aşağı düştü. Aşağıda park halindeki aracın üzerine düşen Gizem Aksu, ardından da betona çakıldı.

3 GÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi gören Gizem Aksu, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti.