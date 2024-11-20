Kadın Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Kadın Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Sakarya'da sevgilisini sokak ortasında öldüren A.A., adliyeye sevk edildi. Olayın nedenleri araştırılıyor.

20.11.2024 17:22
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Sevgilisini sokak ortasında öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

3 ay önce çalıştıkları yerde tanışmışlar

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 3 ay önce tanıştığı ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öğrenilen 32 yaşındaki bir çocuk annesi kadını sokak ortasında silahla vurarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Bahçıvan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan markette çalışan Şelale Mırzalı isimli kadın, iş yerine gittiği sırada silahla ateş edilerek vuruldu. Kurşunların hedefi olan Azerbaycan kökenli Türk vatandaşı Mırzalı ağır yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Mırzalı, vücuduna isabet eden 2 kurşunla ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Şahsın kaçtığı an kamerada

Şahsın olay yerinden silahla kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sokak ortasında işlenen kadın cinayetin faili A.A.'yı olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte kısa süre içerisinde Çamyolu Mahallesi mevkisinde yakaladı.

3 ay önce tanışmışlar

Öte yandan, bir çocuk annesi olan Şelale Mırzalı'nın yaklaşık 8 ay önce eşinden boşandığı öğrenildi. Mırzalı'nın, Adapazarı'nda bulunan bir AVM'de kendisi gibi çalışan A.A. ile yaklaşık 3 ay önce tanıştığı ve aralarında gönül ilişkisi olduğu öğrenildi. Yakalanan A.A., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan, şahsın son günlerde aralarında yaşadıkları tartışma sebebi ile olayı gerçekleştirdiğini söylediği de öğrenildi.

Kadın Cinayeti: Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Kaynak: İHA

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