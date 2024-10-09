Kadın Cinayetlerine Destek Veren Tutuklandı

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"Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın"

Kadın cinayetlerini sosyal medyadan destekleyen şahıs tutuklandı

ADIYAMAN - Geçtiğimiz gülerde İstanbul'da işlenen kadın cinayetleriyle ilgili sosyal medyadan suçu övücü paylaşım yapan şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Sosyal medyada yer alan ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da işlenen kadın cinayetleriyle alakalı olarak suçu övücü mahiyette paylaşımlar yapan "Varlearned" rumuzlu şahıs hakkında Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber, İstihbarat ve Çocuk Şube Müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde paylaşımları yapan şahsın U.B.H., isimli şahıs olduğu tespit edildi.

U.B.H isimli şahsın sosyal medya üzerinden "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama ve Suçu ve Suçluyu Övme, Halkı Kin ve Düşmanlığa Sevk Etme" konularıyla ilgili yapmış olduğu paylaşımlar sonucu şahıs Gerger Çocuk Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gerger Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan şahıs Diyarbakır Çocuk Cezaevine teslim edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.