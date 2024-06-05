Kadın hırsız İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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Kadın hırsız İstanbul'da yakalandı

Gebze ilçesinde girdiği evden 30 bin lira değerinde altın çalan hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

05.06.2024 16:04
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Kadın hırsız İstanbul'da yakalandı

KOCAELİ - Gebze ilçesinde girdiği evden 30 bin lira değerinde altın çalan hırsız, İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Gebze'de bir evden 30 bin TL değerinde ziynet eşyası çalınması üzere harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan kişinin G.D. olduğu tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Kaynak: İHA

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