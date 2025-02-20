Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı

Geniş Video İzle

Diyarbakır'da hastanede kadın kıyafeti giyip girdiği misafirhaneden 3 cep telefonu çalan 'Bukalemun' lakaplı S.Ç., bir haftada ikinci kez hırsızlığa gidince polis tarafından suçüstü yakalandı.

20.02.2025 08:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Hastanesi'nin erkek yatakhanesi ve kadın misafirhanesinde kadın kılığına girerek hırsızlık yapan "bukalemun" lakaplı şüpheli, yakalandı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma sonucunda, üniversite hastanesinin misafirhanesinde kılık değiştirerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin peşine düştü.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı

KADIN KILIĞINA GİRDİ

Şüpheli, önce erkek yatakhanesine girerek burada bir cep telefonu çaldı. Daha sonrasında ise kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdi. Başına eşarp takarak etek giyen şüpheli, kadınlar misafirhanesine giderek iki cep telefonu daha çaldı.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı

POLİS SUÇ MAHALLİNDE 1 HAFTA BEKLEDİ

Polis, kadın misafirhanesinde bir hafta şüphelinin gelmesini bekledi. Bir haftalık bekleyişin ardından tekrar kadın misafirhanesine gelen şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı

YAKALANINCA İTİTRAF ETTİ

Gözaltına alınan şüpheli S.Ç. kadın kıyafetlerini mescitten aldığını ve kadınlar tuvaletinde üstünü değiştirip kadın kılığına girdiğini itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
Kaynak: İHA

Dicle Üniversitesi, Cep Telefonu, Diyarbakır, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, 'Bukalemun' suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şenel Demircan:
    yüzünü niye buluyor sunuz açın hetkes görsün bilsin bir daha hiç değilse yapmaz 14 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:59:41. #1.11#
SON DAKİKA: Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.