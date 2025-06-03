Kadın Kılığına Giren Katil Cinayet İşledi

Kadın kılığına giren katilin işlediği cinayet kamerada

Mersin'de 17 yaşındaki şüpheli, kadın kılığına girip ticari taksi ile geldiği sanayi sitesinde kan davalısını tabanca ile vurarak öldürdü

MERSİN - Mersin'de kadın kılığına giren şüpheli tarafından öldürülen 35 yaşındaki Rıdvan Güner'in vurulma anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi Tırmıl Sanayi Sitesi içerisindeki bir araç tamir atölyesinde meydana geldi. Tır tamirhane iş yerinde çalışan Rıdvan Güner (35), çarşaf giyip kadına kılığına girerek ticari taksi ile iş yerine gelen silahlı bir kişi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Şüpheli ise olay yerinden geldiği ticari taksi ile kaçtı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 17 yaşındaki M.A. adlı şüpheli ile birlikte azmettirici oldukları iddiasıyla yakınları Y.K., M.E. ve Y.K adlı kişileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, cinayetin kan davası nedeniyle işlendiği öne sürüldü.

İddiaya göre, azmettirici olarak gözaltına alınan Y.K.'nın ağabeyinin 2023 yılında öldürüldüğü, o olayın ardından taraflar arasında husumet ortaya çıktığı ve cinayetin bu yüzden işlendiği öğrenildi.

Cinayetle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, silah sesiyle birlikte vurulan Güner'in yere düşme anları yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.