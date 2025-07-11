Kadına Şiddet İddiası: Taraflar Arasında Gerilim - Son Dakika
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Kadına Şiddet İddiası: Taraflar Arasında Gerilim

Kadına Şiddet İddiası: Taraflar Arasında Gerilim
11.07.2025 22:35
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Kayseri'de iş yerini basan Mehmet B., kadına şiddete karşı olduğunu savundu, olayın arka planını açıkladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iş yerini basarak terzilik yapan kadını darp ettiği iddia edilen Mehmet B., "Çete tutup beni dövdürdü, sokakta yürüyemez hale geldim. Kadına şiddete en çok ben karşıydım" dedi.
Turgut Reis Mahallesi'nde meydana gelen olayda terzilik yapan Serpil Bıçkıcı, 1 yıl önce aldığı iş yeri yüzünden A.B. ve oğlu Mehmet B. ile anlaşmazlık yaşadığını, daha sonra baba-oğulun iş yerini basarak iş yerine zarar verip kendisini darbettiğini ileri sürmüştü. İş yerine elinde çekiçle giren Mehmet B., İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada olayın haberlerde yansıtıldığı gibi olmadığını savunarak, "Zaten her haberde değişik değişik olaylar yansıtılıyor. İlk başta Serpil Bıçkıcı adındaki vatandaş bundan 2 yıl önce bizim dükkanımıza adam tutarak bir saldırı gerçekleştirdi. Benim kız kardeşime, anneme, kız kuzenime bıçakla saldırdılar ve bunların hepsi şu anda mahkemede ve mahkemesi sürüyor. Polislerde hepsinin kaydı var. Bu olayın üstüne motosikletli bir çete tutup beni dövdürdü. Bunların kayıtları da var. Aynı zamanda bunlar da mahkemede. Bu olaylar yaklaşık 2 yıldır devam ediyor. Şu anda yaşanan en son olayda da zaten videonun başı kesilmiş bir şekilde paylaşılmış. Orada suçlu tamamen ben olarak gözüküyorum. Olayın aslı; içeride bizim işlerimiz vardı. Onları hallederken küfürler, hakaretler, anneme ve bacıma karşı edilen küfürler var. Ondan dolayı ben bir anlık patlama gerçekleştirdim. Yaptığım doğru bir şey değil ama yapılması gereken bir şey. Benim kız kardeşim dışarıda gezerken, durmadan kendi dükkanına gelen müşterilerin çocuklarını benim kız kardeşime karşı kışkırtıp laf attırıyordu. Annem yolda giderken arkasından tahrik ve taciz edici sözler söyleniyor. Karşı taraf bir bayan olabilir. Ben yaptığımın doğru bir şey olmadığını yine söylüyorum ama tek taraflı bakılmamasını rica ediyorum" diye konuştu.
"Sokakta yürüyemez hale geldim"
Sokakta yürüyemez hale geldiğini söyleyen Mehmet B., "Burada tek bize değil, devlete de laf atılıyor. Mesela diyor ki, 'Polisler kaydı almadı'. Devam eden sadece bizimle olan 4 tane dosyası var. Bu 4 dosyanın 4'ü de aynı gün işleme girdi ve hepsinin mahkemesine çıkıldı, karakolda ifadesi de verildi. Bu yayında da çıkıp anlattığı olayların hiçbirini neden ifadesinde belirtmedi, karakolda neden konuşmadı? Tek taraflı bir yargı var. Bayana el kalkmaz, tamam. Kadına şiddete zaten en çok ben karşıydım bu zamana kadar ama yeri geldiğinde, ortada namus meselesi olduğunda da benim yerimde kim olsa aynısını yapardı. Parasıyla adam tuttukları ortada, kamera kayıtları onların da vardı. Şimdi, karşı taraf kadın diye ayrımcılık çok güzel yapılıyor. Yanlış bir şey de değil, tamam ama benim annem dükkanda tek başına. Kırmızı Şahin araçla benim dükkanımın önüne silahlı adamların gelmesi ya da 3-4 tane ayrı çetenin anneme gelip silah göstermeleri yanlış. Şimdi güvenlik kamerası taktırdım, gelen giden yok. Ben birçok şahit de buldum bunlar hakkında. Bizim orada 13 dükkan var, hepsiyle de davalık. Kendi binasında kaç kişi varsa hepsiyle davalık. Yenişehir Karakolu'nda zaten bu vatandaşı tanımayan kimse yok. Polislerin hepsi ezberlemiş yüzünü, simasını. Bu duruma tek taraflı bakılmasına kesinlikle karşıyım. Ben 25-26 yaşlarında bir gencim. Sokakta yürüyemez hale geldim. Bu yapılan şeylerin hepsi haksızlıktır. Devletimizden ben de yardım bekliyorum. İlla kadın olmamız mı gerekiyor?" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadına Şiddet İddiası: Taraflar Arasında Gerilim - Son Dakika

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