Kadir Ezildi ve Gamze Türkmen mutluluğa \'evet\' dedi

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Kadir Ezildi, hayatını sevgilisi Gamze Türkmen ile birleştirdi. "Temizlik Avcıları" ve "En Hamarat Benim" programlarının sunuculuğuyla tanınan Ezildi, gösterişli nişan töreniyle olduğu kadar düğün detaylarıyla da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Geçtiğimiz aylarda nişanlanan çiftin töreni, Kadir Ezildi'nin yaptığı harcamalarla uzun süre konuşulmuştu.

Sosyal medya hesabından paylaştığı nişan kareleriyle dikkat çeken Ezildi, organizasyon için yaklaşık 500 bin TL harcadığını açıklamıştı. Paylaşımlarının ardından gelen eleştirilere de sert bir dille yanıt vermişti: "Bazı karnı dar arkadaşlara yazıyorum; biz mevlitlerimizi bile detaylarını atlamadan yapıyoruz. Biz ailecek kendimizi seviyoruz ve önemsiyoruz." diyerek, eleştirilere karşı duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştu.

NİKAH MASASINA OTURDU

Bugün nikah masasına oturan çift, mutlu günlerinden kareleri takipçileriyle paylaştı. Özellikle Gamze Türkmen'in tercih ettiği sade ve zarif gelinlik, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Takipçiler, gelinliğin tasarımı ve şıklığına övgüler yağdırdı. "Zarafetin tanımı" ve "Gelinlik değil, sanat eseri" gibi yorumlarla beğenilerini dile getiren kullanıcılar, çiftin mutluluğuna da ortak oldu.