Kadirli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kadirli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kadirli\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yusufizzettin köyü mezarlık civarındaki eski yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Osmaniye, 3. Sayfa, Kadirli, Trafik, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kadirli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor Hayatta kimsesi kalmayan Ümmü nine yıllardır tuvalet ve banyoya hasret yaşıyor
Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi Ameliyatta canlı çıkarıldı Avlanırken yılan balığı makatından vücuduna girdi! Ameliyatta canlı çıkarıldı
Arı sokması sonucu hayatını kaybetti Arı sokması sonucu hayatını kaybetti
Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı Gaziantep'te feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Rapçi “Uzay“ sahnede olduğu sırada gözaltına alındı Rapçi "Uzay" sahnede olduğu sırada gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan CHP’nin rozet törenine ’figüran taşındı’ iddiasına soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan CHP'nin rozet törenine 'figüran taşındı' iddiasına soruşturma

17:52
Mahsun Kırmızıgül’ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk’u cezaevine kendisi teslim etmiş
Mahsun Kırmızıgül'ün ifadesi ortaya çıktı: Haluk'u cezaevine kendisi teslim etmiş
17:40
CHP’nin TBMM’deki salonu, Yeni Parti’ye verildi
CHP'nin TBMM'deki salonu, Yeni Parti'ye verildi
17:13
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
Gözaltındaki fenomen Mesut Can Tomay hakkında karar verildi
17:03
Bahçeli’den Yeni Parti için ilk yorum
Bahçeli'den Yeni Parti için ilk yorum
16:48
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye mesajı: Daha ince işçilik aşamasındayız, mesele yeni başlıyor
15:55
Putin’den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Putin'den dünyayı tedirgin eden meydan okuma: Zafer için her şeyi yapacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 18:15:07. #7.12#
SON DAKİKA: Kadirli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.