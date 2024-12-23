Kadirli'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kadirli'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil-minibüs çarpışmasında ağır yaralanan Mehmet Cömert, 9 gün sonra öldü.

23.12.2024 17:25
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Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanmıştı, hayatını kaybetti

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil ile açık kasa minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü genç, kazadan sonra kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli- Sumbas karayolu üzeri kuzey çevre yolunda meydana geldi. Mehmet Cömert yönetimindeki 01 AFC 200 plakalı otomobil, çevre yolu üzerindeki kavşakta sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen açık kasa transit model minibüs ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil şoförü, Mehmet Cömert, ağır yaralı şekilde otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle araçtan çıkartılarak ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Cömert burada yapılan müdahalenin ardından, hayati tehlike kaydıyla önce Osmaniye'ye ardından da Gaziantep'te ki bir hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Cömert yapılan tüm müdahalelere rağmen tedavisinin 9'ncu gününde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kadirli\'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kadirli'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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