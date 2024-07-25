Kağıt fabrikasındaki yangın havadan görüntülendi

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Kağıt fabrikasındaki yangın böyle görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kağıt fabrikasında çıkan yangın havadan görüntülendi.

Kayseri OSB 12. Cadde üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken; ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen 3 kişi de ambulanslarda tedavi altına alındı.

Yangın havadan görüntülendi

Öte yandan, dumanların yükseldiği yangın ve ekipleri yangını söndürme çalışmaları da havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışması sürüyor.