Kağıthane'de 'Anucur Çetesi'nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada
İSTANBUL - Kağıthane'de 1 polisin şehit edildiği, 1 polisin yaralandığı operasyonda adı geçen 'Anucur Çetesi' üyelerinin Kağıthane'de bir internet kafeye silahlı saldırı ve Sarıyer'de polis denetim noktasında durdurulan araçtan kaçan şahıslar olduğu tespit edildi. Uzun namlulu otomatik silah ile gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkarken, olaya karışan 8 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 20 Şubat 2024 tarihinde Kağıthane'de bir internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayı ve 23 Şubat tarihinde Sarıyer ilçesinde polis denetim noktasından aracı terk ederek kaçmaları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Bahse konu her iki olayla alakalı yapılan çalışmalarda her iki olaya karışan 8 şüphelinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan incelemelerde tespit edilen 8 şüphelinin kamuoyunda 'Anucur Çetesi' olarak adlandırılan suç örgütü üyeleri olduğu tespit edildi.
Silahlar internet kafeye silahlı saldırıda kullanılmış
Kağıthane'de bir internet kafe içerisinde otomatik silahlarla düzenlenen silahlı saldırı olayının failleri olan 'Anucur Çetesi' suç örgütü üyelerinin aynı zamanda 23 Şubat tarihinde Polis ekiplerinin Sarıyer'de yaptığı uygulamada aracı terk eden şahıslar olduğu ve bu şahısların yakalanmasına yönelik çalışması başlatıldı.
Sarıyer'de polis denetim noktasında aracı terk ederek kaçan şahıslar için yakalama çalışması başlatmıştı. Araçta yapılan incelemelerde 1 adet uzun namlulu otomatik silah, 1 adet tabanca ele geçirilmişti. Araç içerisinde ele geçirilen uzun namlulu otomatik silah ve tabanca üzerinde yapılan balistik incelemede 20 Şubat tarihinde internet kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminde kullanıldığı belirlendi.
Şahıslara eş zamanlı operasyon
Tespit edilen 8 şahsın yakalanmasına yönelik 24 Şubat 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece şahıslardan 4'ü tutuklanırken, 4 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kağıthane'de 'Anucur Çetesi'nin internet kafeye silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek Türkiye Kupası'ndan elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, rakibin performansını takdir ettiğini belirterek, oyuncularından daha iyi performans beklediğini ve hedeflerinin ligi kazanmak olduğunu ifade etti.
Tek kişilik oyun için Denizli'nin Pamukkale ilçesine giden ünlü oyuncu Berna Laçin, bir anda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Tüm oyunlarını iptal eden Laçin acil olarak ameliyata alınacağını belirterek, "Acilen ortaya çıkan ve ne yazık ki benim için ciddi tehlike arz eden ve an itibari ile yürümemin dahi yasaklandığı bir omurilik sorunum nedeni ile çok acil ameliyata girmek zorundayım." dedi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilerek kupadan elenen Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte iç sahadaki 14 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Aslan, son mağlubiyetini 128 gün önce, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e karşı almıştı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 yenildi ve kupaya veda etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı canlı yayında, "DEM Parti ile CHP arasında ittifak var mı?" sorusuna yanıt verdi. Özel, "Bunu kaç kere söylesin CHP. Bu CHP'nin tek başına girdiği bir seçim. Herhangi bir ittifak yok. Ne onların bize kayıtsız şartsız desteği söz konusu ne bizim onlara desteğimiz var. DEM'le imza, yazı, protokol yok böyle bir şey. Kandille anlaşmaya çalışanların, resmi heyet yollayanların geçmişte yaptıkları ortada." dedi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig devleri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a bu hafta yaşanan olaylardan dolayı para cezası verdi. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin TL, Fenerbahçe'ye 512 bin TL ve Galatasaray'a 400 bin TL ceza verildi.
CHP lideri Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kendisine yönelik ''Özgür Bey'in akıl sağlığı yerinde mi? Atatürk öldü. Kendisi ruh mu çağırmış da Atatürk'le görüşmüş'' sözlerine yanıt verdi. Özel, ''Atatürk öldü diyorsan, sen bu Cumhuriyet düşmanlarına, Atatürk'e husumet duyanlara, Kurtuluş Savaşı yoktur diyenlere, keşke Yunan kazansaydı diyenlere, koltuk değneği olduğun gün Atatürk senin için öldü'' ifadelerini kullandı.
Saran Holding, TFF'nin iptal ettiği Süper Lig yayın ihalesi kararına dair sert bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ''TFF İhale Komisyonu ile gerçekleşen yüz yüze toplantıda, tarafımıza mevcut yayıncı kuruluşun ihaleden diskalifiye edildiği net olarak beyan edilmiştir. Dolayısıyla bugün gerçekleşen “iptal” daha önce de olduğu gibi, Türk futbolunu esir almış olan mevcut yayıncı ile devam etmenin kılıfıdır'' ifadeleri yer aldı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken ABD Başkanı Joe Biden'dan Ramazan ayında 40 gün ateşkesi öngören müzakere görüşmelerine ilişkin açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde "Gelecek pazartesiye kadar bir ateşkes sağlanacaktır" diyen Biden, yeni açıklamasında ateşkesin yakın zamanda mümkün olmadığını söyledi. Biden, "Gazze'de ateşkes büyük ihtimalle pazartesi gününe kadar sağlanamayacak ancak umudumu koruyorum." dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?