Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti

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İstanbul Kağıthane'de virajı alamayan beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyunda gelin arabasının üzerine devrildi. Korkunç kazada gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Öte yandan beton mikserinin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

30.06.2024 13:48  Güncelleme: 14:23
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Kağıthane'de, virajı alamayan beton mikseri, düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi. Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

GELİN ARABASININ ÜZERİNE DEVRİLDİ

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre; şoförünün virajı alamayarak direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, yol kenarında duraklayan düğün konvoyundaki gelin arabasının üzerine devrildi.

Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kazada, gelin arabasının önünde bekleyen bir çocuk hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton mikserinin devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti
Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kağıthane, İnceleme, İstanbul, İtfaiye, Çocuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Virajı alamayan beton mikseri düğün arabasının üzerine devrildi! Bir çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Kemsl: virajı alamayacak durumdayken neden,duramayacak hızda gidiyorsunuz arkadaş! 33 0 Yanıtla
  • Özgür Özer: Beton mikserleri ve harfiyatçılar için bir önlem alınacakmı yoksa planlı nüfus azaltmasımı yapılıyor ? 21 0 Yanıtla
    Sami Göksu: sayın özer ne gibi bir önlem onuda yazın isterseniz gece gürültü oluyor hafriyatmı olur hafta içi trafik bunlar yüzünden felç oluyor pazar günü yıkımmı olur insanların tatili yokmu hadi birde sen öneri sun 1 1
  • Orhan Yüksel: Tüm sürücüler psikolojik testten geçirilmeli.Başka yolu yok.Geçeneyen ehliyetine elveda diyecek. 11 0 Yanıtla
    Özgür Özer: Avrupa şartları gereği psikolojik testen geçiyorlar ama en psikopat adamı koysan oda geçer zaten bizdeki testten ne yazıkki. Amaç test değil, kasaya para koymak olduğu sürece bu işlerin hiçbiri düzelmez 1 0
  • Oooo: Abi bisiklet mi kullanıyorsun Yavaş biraz 10 0 Yanıtla
  • Atilla Avan: Yazık olmuş Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabırlar diliyorum.. . 9 0 Yanıtla
  • Süleyman kor: ülkede hiç frene basan yok herkes gaza basıyor Allah islah eylesin 7 0 Yanıtla
  • Yusuf Kaplan: Mikser ve hafriyat şöförleri rehabilite edilsin Kaza yapınca sadece kendilerine zarar versinler başkalarının hayatını karartmasınlar.. 6 0 Yanıtla
  • Hakan Arikan: kamyon söförü ralli yapiyorrr 4 0 Yanıtla
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