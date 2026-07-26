Kağıthane'de Eşinin Cinayetiyle Olayı Aydınlatılmayı Bekliyor - Son Dakika
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Kağıthane'de Eşinin Cinayetiyle Olayı Aydınlatılmayı Bekliyor

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3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cenazesi evine getirildi. Eşi V.K. cinayeti itiraf etti.

İstanbul Kağıthane'de, eşiyle tartıştıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve günler sonra Sarıyer'deki ormanlık alanda cansız bedeni bulunan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay'ın cenazesi, evinin önüne getirildi. Komşuları, genç kadını gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken, olayla ilgili de çeşitli iddialarda bulundular.

Olay, 21 Temmuz Salı günü saat 20.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle tartışan 3 çocuk annesi Bedriye Karaçay (27), cadde üzerinde bir taksiye bindikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İz süren polis ekipleri, Sarıyer Ayazağa Yeşiltepe mevkiindeki ormanlık alanda geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramada genç kadının cansız bedenine ulaşıldı. Olayın ardından polis ekipleri kadının eşi V.K. (30) ile ağabeyi G.G.'yi (40) gözaltına aldı. İddiaya göre, olayın ardından V.K. ile ağabeyi G.G., Bedriye Karaçay'ın kaybolduğunu belirterek polise kayıp başvurusunda da bulundu. V.K.'nin emniyette ise cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Karaçay, ikindi namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığına defnedildi.

Cenazesi evinin önüne getirildi

Genç kadının cenazesi, işlemlerinin ardından Kağıthane'deki evinin önüne getirildi. Karaçay'ın komşuları ve yakınları burada toplanarak gözyaşları içinde ağıtlar yaktı. Komşuları, genç kadının ölümünün aydınlatılmasını ve sorumluların adalet önünde hesap vermesini istedi.

Sema Karasaban, talihsiz kadının yengesi olduğunu belirterek, "Bundan 6 gün önce kocasıyla kavga yapıyor, karşıdan taksiye binip kaçtı diyor ama yalan. Kaçmamış evde tutmuş. Artık ne yaptıysa 3 gün piyasaya çıkmadı. Kocası da gitti, kocası da kayıp. Kocası Ayazağı'na getirmiş diye duyduk" dedi.

"Bunların hepsi planlı oldu"

Başka bir komşu ise olayla ilgili olarak, "Ablası var, A. diye. Biz burada bağırıyoruz, ağlıyoruz. Ablası bunların hepsini kardeşine yetiştiriyor. Halı kanlıymış, yıkamışlar, kurutmuşlar. O ablası yıkadı. Bunların hepsi planlı oldu. Bir de geliyor, 'nerede' falan diyor. Biz adalet istiyoruz. A. da V. de senelerce yatsın" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş ise, "Yakalanmasını ve ceza çekmesini istiyorum. Onun da parmağı var. Dayısının çamaşırlarını yıkadı" iddiasında bulundu.

"Biliyordu ama bilmiyormuş gibi davrandı"

Bir diğer vatandaş da A. adlı kişinin olaydan haberdar olduğunu öne sürerek, "A. denilen şahıs, bizimle birlikte ölen kişiyi de aradı. Bilmesine rağmen bilmiyor gibi yaptı. Aslında kardeşinin ne yaptığını biliyordu, bilmiyormuş gibi davrandı" dedi.

Bedriye Karaçay'ın komşuları, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını isterken, talihsiz kadın evinin önünden son yolculuğuna uğurlandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Karaçay, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Eşinin Cinayetiyle Olayı Aydınlatılmayı Bekliyor - Son Dakika

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